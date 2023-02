Deputado mineiro pede denúncia contra Bolsonaro à embaixada dos EUA

Reginaldo Lopes pede embaixada dos EUA para apresentarem denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) (foto: Câmara dos Deputados/CHANDAN KHANNA / AFP)

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) entrou com ações direcionadas à embaixada dos Estados Unidos no Brasil e à brasileira em solo americano contra Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar requer que o ex-presidente seja denunciado na Unidade de Prevenção a Fraudes e o Departamento de Segurança Interna do Estado norte-americano para apuração e detecção de eventual fraude em sua permanência naquele país.