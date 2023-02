Caio Castro nega jantar com Bolsonaro nos Estados Unidos

Caio Castro nega jantar com Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Instagram/JOE RAEDLE / AFP)

O ator Caio Castro teria reunido cerca de 20 convidados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para um jantar em Orlando, na Flórida. A informação foi divulgada na coluna do jornalista Leo Dias, no site Metrópoles. Oentrou em contato com a assessoria do artista, que desmentiu o fato.