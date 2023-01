Janja quer 'reabrir' Palácio da Alvorada para visitas após reforma

Lula e Janja devem se mudar para o Alvorada no fim de janeiro (foto: EVARISTO SA / AFP)

Após mostrar o estado de conservação deteriorado no interior do Palácio da Alvorada, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, quer reformar o espaço. A ideia é reabrir a residência oficial do presidente da República para visitação.Primeiramente, ela recebeu a reportagem da Globonews e reclamou que alguns cômodos estão com infiltrações e janelas quebradas, além de relatar o sumiço de obras de arte que estavam expostas no local."O prédio físico é tombado. Estamos pensando em fazer o tombamento das coisas que estão dentro do Alvorada. Para que não aconteça mais isso de o governante chegar e tirar as coisas que são patrimônio do estado brasileiro", disse, ao ser questionada sobre o que planeja fazer para que isso não volte a ocorrer.Nas redes sociais nesta sexta-feira (6/1), Janja ressaltou: “É muito importante que o povo brasileiro saiba qual é o estado de conservação do Palácio da Alvorada. Afinal, é ele o dono do prédio, dos móveis, das obras de arte. Minha responsabilidade e a do meu marido é cuidarmos muito bem do que é de todos vocês. É isso que vamos fazer”.“É bastante trabalho, mas já estamos com a mão na massa para deixar tudo lindo, e reabrir o Alvorada para visitas o quanto antes”, complementou a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Os últimos moradores do Palácio da Alvorada foram Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro. Janja e Lula devem se mudar no fim deste mês para a mansão.