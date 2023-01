Janja diz que não quer ser chamada de 'primeira-dama'

Janja Lula da Silva afirma que não quer ser identificada como primeira-dama (foto: Reprodução/GloboNews)

A socióloga Rosângela Lula da Silva, mais conhecida pelo apelido de Janja, disse que não quer ser denominada "primeira-dama"."É Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula. Tem primeiro-damo? Não! Chama o nome do homem, esposo de... Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula, até o momento que não precise mais do apóstrofo", afirmou Janja em entrevista a jornalista Natuza Nery, divulgada nesta quinta-feira (5/1), pela GloboNews.Ao ser questionada sobre quais áreas são prioritarias para ela, a socióloga afirmou que não irá ficar em casa, demonstrando intenção de participar ativamente dos projetos do governo recém-empossado."Essas áreas, mulher, segurança alimentar e cultura, são as áreas que eu quero atuar com mais força", completou a socióloga.