Lula sobre Janja: 'Ela sabe que tem de trabalhar também'

O petista deu entrevista exclusiva para a jornalista Natuza Nery, da GloboNews (foto: GloboNews/Reprodução)









Em seguida, o presidente contou sobre sua parceria com a primeira-dama e de como Janja entende que ele está trabalhando pelo país.





“Voltei, primeiro, porque as pesquisas mostraram que eu era a única pessoa capaz de derrotar Bolsonaro. E isso aconteceu. Você sabe a quantidade de dinheiro que gastaram no ano da eleição. Agora, tenho quatro anos. Quero me dedicar 24 horas por dia. Janja sabe disso. Ela é minha parceira. Ela sabe que tem de trabalhar também. Ela vai fazer o que quiser fazer. Ela não é obrigada a ter uma agenda comigo. Ela vai comigo quando quiser, mas vai fazer o que quiser, pois nós dois queremos ajudar a reconstruir este país”, afirmou.

Durante entrevista, o presidente lamentou os ataques às sede dos Três Poderes e culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela invasão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (18/1), que a primeira-dama, Janja da Silva, sabe que tem que trabalhar com o governo para manter o estado democrático. A declaração foi dada em entrevista exclusiva para a jornalista Natuza Nery, da GloboNews.