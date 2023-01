Lula sobre danos no Palácio da Alvorada: 'Não tenho casa para morar'

Lula deu entrevista exclusiva para jornalista Natuza Nery, da GloboNews (foto: GloboNews/Reprodução) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a situação do Palácio do Alvorada, deixado com diversos danos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O prédio tem mofo, pisos gastos e obras danificadas.





Leia também: Lula: 'Precisamos derrotar a narrativa fascista no Brasil' A declaração foi dada em entrevista exclusiva para a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, nesta quarta-feira (18/1).





“Há 18 dias tomei posse. Nem casa para morar tenho. É o único caso da história do mundo em que o presidente não tem onde morar. Fui (à Granja do) Torto saber se podia ficar lá depois que Guedes saiu. O Torto, sinceramente, não dá. Morei lá por um ano e meio. Fiquei 45 dias lá quando FHC era presidente. Sinceramente, aquilo foi abandonado. Embora Guedes morasse lá, acho que ele só entrava em casa, dormia, trabalhava e atendia. Aquilo não foi cuidado”, disse o presidente.



Para Lula, a situação deixada por Bolsonaro no Alvorada é “uma pena”. “Morei lá e herdei aquilo de um mandato de oito anos de FHC. Recebi aquilo limpinho e cuidado. Morei oito anos lá, deixei limpinho e bem cuidado para Dilma — reformado, inclusive”, declarou.



Leia também: Lula sobre Bolsonaro: 'Até hoje continua fazendo fake news' Para Lula, a situação deixada por Bolsonaro no Alvorada é “uma pena”. “Morei lá e herdei aquilo de um mandato de oito anos de FHC. Recebi aquilo limpinho e cuidado. Morei oito anos lá, deixei limpinho e bem cuidado para Dilma — reformado, inclusive”, declarou.





“Agora, quando fomos lá ver, sinceramente, não sei o que foi feito no Alvorada. Não tinha cama no quarto. Estava semidestruído aquilo. Não sei se levaram embora ou o que fizeram, mas, quando saí, deixei tudo lá. Não tem nada. É muita coisa estragada. A impressão que se dá é que não tinha limpeza naquilo lá. Está sendo arrumado, e espero que, em 10 ou 15 dias, eu possa voltar a trabalhar no Alvorada, pois quero exercer este mandato em sua plenitude”, concluiu.