Lula: 'Precisamos derrotar a narrativa fascista no Brasil'

O petista deu entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews, nesta quarta-feira (18/1).





“A extrema-direita existe no mundo inteiro. Existe na Hungria, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal… em todo lugar estão nascendo agrupamentos de extrema-direita. Convocações nazistas, stalinistas, com as mais diferentes formas de agir”, disse. “Estive com o ex-primeiro-ministro grego e ele me disse que, na Grécia, o discurso é o mesmo: pátria amada, família e costumes e a questão religiosa. É quase um discurso universal”, seguiu.





Para o presidente, o que o Brasil precisa é “derrotar a narrativa fascista”.

“E, aí, vamos ter de exigir que as forças democráticas se manifestem, não importa a qual partido político a pessoa pertença ou a origem social. O que queremos é que todas as pessoas, do mais humilde brasileiro ao mais importante brasileiro, se manifestem em defesa da democracia, a única possibilidade de construirmos uma nação forte e soberana”, disse.

Em seguida, o petista disse que deve conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a ascensão do ex-presidente americano Donald Trump. Nos EUA, Trump já lançou a pré-candidatura para voltar à Presidência.

“Vou conversar com Biden. Quero saber como está lidando. Pelo que leio, parece que os Republicanos e o discurso radical estão ficando mais fortes. Me parece que os Democratas estão tendo um pouco de dificuldade. E vai ter eleição em dois anos”, concluiu.









