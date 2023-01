Lula sobre invasores do Planalto: 'Quem veio aqui foi gente profissional'

Lula deu entrevista à jornalista Natuza Nery, da GloboNews (foto: GloboNews/Reprodução)





O petista deu entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews, nesta quatra-feira (18/1).





“Fiquei com a impressão de que era o começo de um golpe de Estado. Fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordens e orientações que Bolsonaro deu durante muito tempo. (Por) muito tempo, ele mandou invadir a Suprema Corte, desacreditou do Congresso e pedia que o povo andasse armado”, disse.









“Quem veio aqui era gente muito profissional. Tinha militantes comuns, que estavam raivosos — nem sei se haviam bebido ou não. Mas o dado concreto é que, segundo todos os depoimentos, as pessoas que vieram aqui eram profissionais. Conheciam o Planalto, o poder Judiciário e a Câmara dos Deputados. Não foi nenhum analfabeto político que invadiu isso aqui. Era gente que preparou isso durante muito tempo”, afirmou.





Questionado por Natuza sobre os ataques, Lula disse que “ficou irritado” ao perceber que as forças de segurança não evitaram a entrada dos terroristas.





“Fui ficando irritado, porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República. Na verdade, eles não quebraram para entrar; entraram porque a porta estava aberta . Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles. Só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro”, disse Lula.





O presidente admitiu que houve erro dentro da sua inteligência e condenou a invasão. Para ele, terroristas estavam agindo a mando de Bolsonaro . “Ele queria voltar com o golpe de Estado.”





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os invasores do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) eram “profissionais”. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no último dia 8.