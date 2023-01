Lula sobre ataques terroristas: 'Deixaram a porta aberta para os invasores'

Lula deu entrevista exclusiva à GloboNews, nesta quarta-feira (18/1) (foto: GloboNews/Reprodução)





O petista deu entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews. Questionado por ela sobre os ataques, Lula disse que “ficou irritado” ao perceber que as forças de segurança não evitaram a entrada dos terroristas.

“Fui ficando irritado, porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República. Na verdade, eles não quebraram para entrar; entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles. Só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro”, disse Lula.





Presidente admitiu que houve erro dentro da sua inteligência e condenou a invasão. Para ele, terroristas estavam agindo a mando de Bolsonaro . “Ele queria voltar com o golpe de Estado.”





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (18/1), que os terroristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiram invadir as sedes dos Três Poderes, porque a “porta estava aberta”.