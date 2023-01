Ataques a torres em três estados fazem Cemig aumentar inspeções em Minas

Torres da Cemig (foto) não foram vandalizadas, mas companhia aumentou vigilância (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 4/2/20)

PF conduz inquérito para apontar culpados por ataques

Os atos de vandalismo a torres de energia elétrica instaladas em Rondônia (RO), São Paulo (SP) e Paraná (PR) fizeram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reforçar o plano de segurança de suas instalações. Desde a semana passada, quando os primeiros ataques foram registrados, a energética mineira passou a promover inspeções extraordinárias às linhas de transmissão.O aumento da atenção dispensada à integridade das estruturas foi confirmado pela Cemig aonesta quarta-feira (18/1). Segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), quatro torres foram derrubadas no país desde 8 de janeiro, data da invasão golpista aos prédios dos três Poderes, em Brasília (DF) Três das estruturas que foram ao chão ficam no Paraná; outra, em Rondônia. Ainda conforme a Aneel, outras três torres - no PR e em SP - foram vandalizadas, mas resistiram às tentativas de derrubada. Ontem, o mineiro Alexandre Silveira (PSD), ministro de Minas e Energia, anunciou uma força-tarefa para proteger os empreendimentos de luz . Câmeras e drones serão utilizados para aumentar a segurança."A Cemig, em alerta após os inícios dos ataques verificados em outros estados, intensificou o contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com objetivo de monitoramento dos pontos críticos já mapeados pela companhia. Adicionalmente, a empresa informa, também, que já havia firmado convênio, em dezembro de 2022, com a PMMG, a fim de melhorar a segurança em suas instalações", lê-se em nota enviada pela estatal mineira à reportagem.A força-tarefa criada pelo Ministério de Minas e Energia vai ter a participação da pasta de Justiça, dos governos federais e das polícias locais. Paralelamente, a Polícia Federal (PF) trabalha em inquérito para apurar as responsabilidades sobre os sete ataques a torres contabilizados pela Aneel."Estamos completamente seguros de que é plenamente possível apurar esses fatos pontuais e seguir a vida normal, para que a gente possa aperfeiçoar o sistema elétrico e dar respostas às tantas demandas que o Brasil vive", disse Alexandre Silveira.Em outra frente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve aumentar o patrulhamento em estradas por onde passam linhas de transmissão. O governo federal instalou um gabinete de crise para monitorar os desdobramentos da situação "São ataques ao próprio patrimônio de todos nós, brasileiros. Vamos virar a página em breve e poder continuar discutindo pautas importantes à modernização do sistema elétrico, neste momento onde há de se debater a transição energética e questões fundamentais como a modicidade tarifária, que são prioridades do país, determinadas pelo presidente Lula", pontuou Silveira.