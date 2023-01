Lula terá apoio do Cidadania no Congresso Nacional

O presidente Lula terá apoio do Cidadania no Congresso (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP) O Cidadania divulgou, em nota, que o Diretório Nacional decidiu, por ampla maioria, pelo apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto destaca que a legenda “já apoiava a transição, inclusive com a indicação de integrantes para diversos grupos temáticos, como Direitos Humanos, Meio Ambiente, Mulheres, Trabalho e Turismo, e participava do Conselho Político com a senadora Eliziane Gama (MA)”.

Foi levado em consideração a “necessidade de reproduzir a frente ampla”, aos moldes da união que elegeu o novo presidente, principalmente devido aos ataques terroristas que aconteceram em Brasília, informa o texto, assinado pelo presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire.





“Nesse sentido, seguindo as diretrizes do programa partidário, a bancada do Cidadania na Câmara decidiu que irá atuar no Congresso Nacional a favor das reformas estruturais, da responsabilidade fiscal como base para o desenvolvimento e o combate à pobreza, à fome e às desigualdades sociais, da sustentabilidade como condição de crescimento econômico e da democracia, como valor universal”, antecipa.





O comunicado aponta que o partido decidiu realizar um balanço das eleições e resultados da federação com o PSDB e que irá aprofundar os debates sobre a entrada de outras legendas no grupo.





Expulsão no Paraná

O Cidadania do Paraná também divulgou uma nota expulsando envolvidos do partido nos ataques às sedes dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Segundo o texto, dois filiados foram presos: Daniel Luciano Bressan e Vicente Cavalini Filho, dos municípios de Jussara e Doutor Camargo, respectivamente.





Ainda de acordo com a legenda, a Comissão Executiva Estadual, com o parecer favorável do Conselho de Ética, decidiu pela expulsão imediata e informou que os diretórios do Cidadania nos municípios dos envolvidos foram dissolvidos em 2022.





“Os atos graves e inaceitáveis cometidos por Daniel e Vicente devem ser punidos com o rigor da lei. Nós, do Cidadania23, jamais vamos aceitar qualquer manifestação que atente contra o Estado Democrático de Direito e estaremos sempre na defesa das instituições democráticas e dos Poderes da República”, informa o texto, assinado pelo presidente do partido no Paraná, Rubens Bueno, e pelo secretário-geral Douglas Fabrício.