Lula sobre governo Bolsonaro: 'Deixou a casa bagunçada'

Lula comemorou vitórias do governo nas redes sociais (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





“Disputamos e ganhamos as eleições para cuidar do povo brasileiro. Quando chegamos, encontramos uma casa bagunçada, mas estamos trabalhando para corrigir isso com muito respeito e seriedade”, disse.



A declaração foi feita em resposta ao post do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). “Em duas semanas de governo: reajustamos o piso salarial dos professores, retomamos a Campanha Nacional de Vacinação, ampliamos e melhoramos o Auxílio Brasil para os mais pobres”, escreveu.

Para Randolfe, ao bolsonarismo, restou “espalhar fake news e terror”.









O cumprimento do piso nacional é uma demanda antiga dos professores. Em Minas Gerais, a categoria já se mobiliza para cobrar o reajuste e a quitação de vencimentos atrasados.





