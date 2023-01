Em Guiratinga, a 334km de Cuiabá, uma amizade chamou a atenção por superar, com maturidade e bom humor, as desavenças. Em tempos de ódio e polarização política, dois amigos viralizaram na internet ao protagonizarem uma cena inusitada. Após uma aposta, o coveiro bolsonarista Jorge Macaúbas carregou o amigo de esquerda, o empresário Hélio Ribeiro, em um carrinho de mão pelas ruas da cidade.





O vídeo desse momento repercutiu nas redes sociais, nesta semana, como um símbolo do quanto é simples e possível respeitar as diversidades políticas. "Foi honra e simplicidade em respeito à nossa amizade”, disse Jorge ao G1.





O bolsonarista contou que levou Hélio no carrinho de mão por 1,5 km, desde a praça até o centro da cidade. Já o lulista revelou que o amigo demorou em aceitar a derrota. "Quando Lula ganhou, eu falei para ele: 'Vai pagar a aposta ou não?'. Ele falou para esperar um pouco mais para se recuperar e depois marcamos o dia", disse.

Hélio e Jorge são amigos desde a infância e sempre estiveram juntos, exceto no período eleitoral, quando cada um caminha para lados opostos. No entanto, o respeito e a amizade permanecem intactos.





"Nessa vida, a gente tem que pedir perdão para quem a gente gosta, abraçar um ao outro e falar que respeita. Porque, depois que estiver no caixão, não compensa. Tem que amar e pedir perdão todos os dias. Mudar quando errar, porque sem isso vai ser só guerra", pontuou Hélio.









Bolsonarista cumpre aposta e carrega amigo lulista em carrinho de mão no MT (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"O mundo um dia vai ser melhor para todos, independente da política A ou B. As pessoas devem amar umas às outras, com Deus no coração, porque senão o mundo não vai ser bom para nossos filhos e netos", contou Jorge, ao destacar que a amizade dos dois reflete uma filosofia que carrega consigo.

A promessa foi feita no início da campanha eleitoral de 2022: quem "perdesse" iria carregar o "ganhador" no carrinho. Com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) pelo presidente Lula (PT), o bolsonarista Jorge fez questão de pagar a promessa no último sábado (14/1).