Nomes de 3 supostos golpistas de Uberaba saem na lista de decisões do STF

Parte de 13 uberabenses suspeitos de atos golpistas estão presos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF) (foto: Agência Brasil/Divulgação)

Os nomes de três dos 13 supostos golpistas de Uberaba que estão presos em presídios de Brasília (DF) estão na atual lista de novas decisões divulgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

“Dois deles estão com alvarás de soltura e um com mandado de prisão preventiva ”, adiantou o advogado do grupo, Douglas Lacerda.

Desta forma, os outros 10 uberabenses, que já passaram pelas audiências de custódia, aguardam presos a decisão do STF, no presídio masculino Papuda e no presídio feminino conhecido como Colmeia. “E isso (decisão do STF) pode acontecer a qualquer hora. Essa lista está sendo atualizada a todo momento”, comentou o advogado.

De um grupo de 18 de moradores de Uberaba, entre 25 e 57 anos, que foram detidos em Brasília (DF) sob suspeita dos atos de vandalismo nas sedes dos poderes, cinco foram liberados por serem idosos ou ter alguma comorbidade, ainda na sede da Polícia Federal (PF).

Ainda conforme o advogado do grupo, todos os seus clientes são pessoas de bem e sem nenhuma passagem policial.

“Temos pessoas evangélicas, pastores e todos unânimes na mesma linha de depoimento, ou seja, nenhuma depredou, quebrou nada e foi lá para um ato pacífico (...) Eles estavam manifestando como a Constituição permite no país ", assegurou Lacerda.