Lula sobre atos terroristas: 'Nenhuma das inteligências serviu para avisar'

O petista deu entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews.

“Temos inteligência do Exército, do GSI, da Abin, da Marinha e da Aeronáutica. Nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse, na sexta, que viriam 8 mil pessoas aqui, não teria saído de Brasília. Saí porque estava tudo muito tranquilo, até por estarmos vivendo, ainda, a alegria da posse, uma festa marcante que não sei em que momento da história vai acontecer outra”, disse.

Lula disse ter ficado com “impressão de que era o começo de um golpe de Estado”.

“Fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordens e orientações que Bolsonaro deu durante muito tempo . (Por) muito tempo, ele mandou invadir a Suprema Corte, desacreditou do Congresso e pedia que o povo andasse armado”, disse.

Para Lula, os golpistas “perceberam que houve reação”. “Sou agradecido aos governadores que vieram a Brasília prestar solidariedade. Imediatamente, a gente percebeu que tínhamos de trabalhar juntos: Legislativo, Executivo e Judiciário”, seguiu.

Questionado por Natuza sobre os ataques, Lula disse que “ficou irritado” ao perceber que as forças de segurança não evitaram a entrada dos terroristas.

“Fui ficando irritado, porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República. Na verdade, eles não quebraram para entrar; e ntraram porque a porta estava aberta . Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles. Só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro”, disse Lula.