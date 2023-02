Flávio Bolsonaro denuncia Randolfe por tomar celular de youtuber

Senador Flávio denunciou comportamento do Randolfe Rodrigues por tomar celular de youtuber (foto: Reprodução/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 'filho 01' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no Senado. Para Flávio, Randolfe teve uma "conduta incompatível com o decoro parlamentar" ao tomar o celular do youtuber Wilker Leitão, conhecido por chamar Bolsonaro de 'tchutchuca do centrão '. O caso ocorreu na última quinta-feira (2/2).









Em seguida, a caminho do elevador, o homem teria tentado entrar sem autorização, causando tumulto. Randolfe pegou o celular de Wilker e entrou no elevador. De acordo com Randolfe, o celular foi entregue a um funcionário do Senado.





Na denúncia, Flávio destaca o "constrangimento" e a "arbitrariedade" do ocorrido.





"Verdadeiramente, o que importa considerar é o fato de que o Denunciado - após o emprego de violência e após ilegalmente tomar o celular do Youtuber, supostamente teria levado o objeto consigo até seu gabinete parlamentar para, somente depois devolvê-lo ao seu legítimo possuidor. Em resumo, o constrangimento, a arbitrariedade, o abuso ocorreram no momento em que o Denunciado tomou o celular contra a vontade do Youtuber, sendo irrelevante o fato de tê-lo restituído posteriormente", diz o senador na denúncia.

Randolfe rebate





Randolfe usou as redes sociais para rebater a denúncia do filho do ex-presidente. Em seu Twitter, o senador disse que vai se apresentar ao Conselho de Ética quando Flávio se apresentar para "explicar a rachadinha e outros crimes".





"Primeiro, @flaviobolsonaro você e sua família precisam explicar a rachadinha e todos os outros crimes que já são investigados. Se você for ao Conselho de Ética explicar todos eles eu vou com maior prazer também. Não me iguale a sua família de criminosos", disse o senador Randolfe.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o senador Flávio Bolsonaro, mas até a publicação desta reportagem ele não tinha se pronunciado sobre as acusações do senador Randolfe.