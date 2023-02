Damares quer liderar discussões indígenas no Senado: 'Conheço índio'

Damares Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal (foto: Fabrice Coffrini/AFP) Correio Braziliense, a senadora disse que gostaria de uma sinalização positiva de seu partido para tal. Ministra da gestão Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos-DF) deseja se cacifar como líder das discussões sobre direitos dos indígenas no Senado. Ao, a senadora disse que gostaria de uma sinalização positiva de seu partido para tal.









Questionada também sobre como vai se defender das recentes denúncias de devastação do povo Yanomami ocorrida durante sua gestão à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a parlamentar acrescentou que vai apresentar documentos e relatórios que comprovam que não houve culpa.

Denúncias contra Damares





Damares Alves foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) após o órgão julgar legítima a denúncia recebida por parlamentares do PT acusando-a de ser conivente com os ataques de garimpeiros na região do Território Yanomami, que levaram à morte de pelo menos 570 crianças no governo Bolsonaro.





Os nomes que compunham a gestão do ex-presidente também são alvos de inquérito da Polícia Federal (PF) em curso após determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).