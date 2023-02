Lula participa de posse de Mercadante no BNDES

Mercadante já foi deputado e senador pelo PT e é amigo de Lula (foto: Ricardo Stuckert/PT)







O Tribunal de Contas da União (TCU), no entanto, declarou não haver impedimento na legislação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, nesta segunda-feira (6/2), no Rio de Janeiro para participar da posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Aloizio Mercadante.Mercadante já foi deputado e senador pelo PT, além de ministro de três diferentes pastas durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Ele é economista e amigo pessoal do presidente Lula.O nome de Mercadante foi aprovado por unanimidade pleo conselho do banco, mas quando seu nome foi apresentado, havia dúvidas sobre se a participação dele na campanha do presidente o impediria de assumir o cargo por causa de restrições da Lei das Estatais.