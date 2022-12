Lula anuncia Mercadante como futuro presidente do BNDES

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (13/12), o ex-ministro Aloizio Mercadante como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa de encerramento dos trabalhos da equipe de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.









De acordo com o petista, o governo precisa de alguém que irá pensar com o "desenvolvimento" e alguém que pensa em "reindustrializar o país".

"De alguém que pense em inovação tecnológica. Alguém que pense na geração de financiamento de pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego", destacou Lula.

"Chega de privatização"

Ao anunciar Mercadante, Lula disse que vai acabar a “privatização” desse país, pois “já privatizaram quase tudo”. "Vai acabar e nós ainda vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade", disse Lula.





O presidente eleito disse que quem quiser investir no país será "bem vindo", porque o "Brasil tem espaço para todo mundo", mas não quer que eles venham “comprar nossas despesas”.





"Quem quiser vir para cá venha, tem trabalho, tem as coisas para vocês virem fazer, tem projeto novo para investimento, mas não venha aqui comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda".





Lula disse que "nosso país vai voltar a ser respeitado" e afirmou que irá começar a viajar logo que tomar posse, pois o país precisa recuperar o "prestígio em qualquer parte do mundo".





“País voltará a ser feliz”





Lula disse que irá trabalhar “dia e noite” pelos próximos quatro anos para que o país volte a “ser feliz”.





“Eu quero dizer para vocês que eu vou me dedicar. Não haverá chuva, não haverá sol, nada nesse mundo, a não ser Deus, que me proíba esse país de voltar a sorrir. De fazer o povo voltar a ser alegre e de fazer o povo acreditar que nesse país, acabou o complexo de vira-lata, nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território”.

Leia também: Lula deve anunciar os nomes das mulheres que devem compor seu ministério

Quem é Mercadante?









Mercadante é professor e economista. Em sua trajetória política já foi Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Ministro da Educação, este duas vezes durante o governo Dilma, e Ministro-Chefe da Casa Civil.

Além disso, foi senador pelo estado de São Paulo, de 2003 a 2011. Foi deputado federal por São Paulo por dois mandatos, entre 1991 e 1995 e 1999 e 2003.

Na equipe de transição, Mercadante foi coordenador dos Grupos temáticos da transição.