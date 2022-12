Lula anunciará mais ministros na próxima semana

Lula e futuros ministros (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Construiremos um novo país a partir do dia 1º de janeiro. Esses são os primeiros nomes do time que estará comigo. Na semana que vem devemos ter mais anúncios e, juntos, trabalharemos para recuperar a esperança no Brasil. Boa noite.



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que anunciará mais ministros na próxima semana. A declaração foi publicada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (9/12)."Construiremos um novo país a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Esses são os primeiros nomes do time que estará comigo. Na semana que vem devemos ter mais anúncios e, juntos, trabalharemos para recuperar a esperança no Brasil".Um dos nomes que pode ser confirmado é o da cantora Margareth Menezes para o Ministério da Cultura. A Folha de S.Paulo noticiou que a artista aceitou o convite a partir da sugestão da esposa de Lula, a socióloga Rosângela "Janja" Silva.Lula anunciou cinco ministros nesta sexta-feira: Fernando Haddad (PT), para a Fazenda ; José Múcio Monteiro, para a Defesa ; Flávio Dino, para a Justiça Rui Costa, para a Casa Civil e Mauro Vieira, para o Itamaraty . Eles assumem os cargos partir do dia 1º de janeiro de 2023.