Quem é Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores de Lula

Embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira voltará ao Itamaraty no governo Lula (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta sexta-feira (9/12), o nome de Mauro Luiz Iecker Vieira, 71 anos, como futuro ministro das Relações Exteriores. Atualmente, Vieira é embaixador do Brasil na Croácia. Ele assumirá o cargo no Palácio do Itamaraty em 1º de janeiro de 2023.

Será a segunda vez que Vieira assume o posto de chanceler do Brasil. No segundo governo de Dilma Rousseff (PT), ele assumiu a chefia da Itamaraty, onde ficou até 12 de maio de 2016, sendo exonerado após o afastamento de Dilma do governo no processo de impeachment.

Carioca, ele é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e diplomada de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco. Vieira foi embaixador do Brasil na Argentina entre 2004 e 2010, e nos Estados Unidos entre 2010 e 2015.

Vieira tem bastante prestigio entre os diplomatas. Em janeiro de 2016, Michel Temer o nomeou para um cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU).



Relação com Lula e missão no Itamaraty

O Itamaraty é um dos pontos de atenção de Lula para o próximo governo. Isso porque, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Brasil enfraqueceu laços com diversos países parceiros, ocasionado, principalmente, por embates do presidente e de membros do clã Bolsonaro com lideranças internacionais.

Durante passagem pela COP-27, no Egito, em novembro, Lula citou diversas vezes que “o mundo estava com saudades do Brasil” e destacou a importância que será “reconstruir” a imagem do país frente à comunidade internacional.

Escolhido para a célebre missão, Mauro Vieira conquistou a confiança de Lula, principalmente, durante o período em que o petista esteve preso em Curitiba.

Segundo o blog de Gerson Camarotti, no G1, um interlocutor do petista disse que Mauro Vieira ligava "constante para Lula" durante a prisão, em um período em que muitos se afastaram do ex-presidente. "O Lula tem essa relação de afeto com as pessoas", disse a fonte.

Como chanceler, Vieira deve acompanhar Lula nas viagens internacionais, como a que deve ocorrer em janeiro de 2023 para os Estados Unidos, onde a comitiva brasileira se encontrará com o presidente Joe Biden.