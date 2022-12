Quem é Rui Costa, escolhido por Lula para a Casa Civil

Natural de Salvador(BA), Rui Costa dos Santos, de 59 anos, é economista pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ex-secretário de Estado da Casa Civil da Bahia (foto: Agência Brasil/Reprodução) O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (9/12), Rui Costa (PT) como ministro da Casa Civil do próximo governo. O governador da Bahia comandará a pasta a partir de 1º de janeiro de 2023.

Natural de Salvador(BA), Rui Costa dos Santos, de 59 anos, é economista pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ex-secretário de Estado da Casa Civil da Bahia, posto que ocupou entre 2012 e 2014.









A carreira pública, no entanto, começou apenas em 2000, quando Rui se candidatou a vereador da capital baiana. A vaga, no entanto, só veio em 2004. Três anos depois, em 2007, deixou a Câmara Municipal de Salvador para se tornar secretário de Relações Institucionais da Bahia, posto que ocupou até 2010, quando se tornou deputado federal.

Na Câmara dos Deputados, integrou a comissão especial de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, atuou nas comissões permanentes de Defesa do Consumidor e de Finanças e Tributação e foi relator do projeto de lei que criou cargos na carreira de diplomata.





Nos dois últimos anos de mandato, entrou em licença para assumir o posto de secretário de Estado da Casa Civil da Bahia, atuação que rendeu o fortalecimento e ampliação de políticas sociais do estado, como os programas Água para Todos, Luz para Todos e Minha Casa, Minha Vida. Em 2014, conquistou o governo da Bahia pelo PT e, em 2018, a reeleição.

Veja anúncio dos primeiros ministros do governo Lula:

O que faz a Casa Civil

É na Casa Civil que são formulados, analisados e enviados decretos e propostas legislativas para o Congresso Nacional. A pasta é de assessoramento direto do chefe do Poder Executivo e tem como função ajudar o governo a gerenciar as funções e auxiliar no desempenho das atribuições constitucionais. Pela proximidade com o presidente da República, o ministro dessa pasta é considerado o mais importante da Esplanada.

E também: Fernando Haddad será pela segunda vez ministro do governo Lula

Os atos do governo são analisados previamente pela Casa, que verifica se há constitucionalidade e legalidade neles. Neste processo, a pasta pode realizar estudos sobre os temas trabalhados pelo governo, editar atos normativos e documentos oficiais.