Bia Kicis volta às redes sociais depois de ser 'bloqueada'

Bia Kicis retornou às redes sociais nesta quinta-feira (8/12) (foto: Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados. )

A deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) retornou às redes sociais nesta quinta-feira (8/12), após passar três dias com as contas inativas. Na última segunda-feira (5/12), as redes da parlamentar foram suspensas por determinação judicial, devido ao compartilhamento de fake news.