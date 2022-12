Flávio Bolsonaro sobre golpe militar: 'Nunca foi cogitado'

Flávio acusa ministro Alexandre de Moraes de ter perseguido seu pai (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 'filho 01' do presidente, disse que um golpe militar, especialmente estimulado por Jair Bolsonaro (PL), nunca foi cogitado. Ele afirma que, embora desde o início as pessoas tenham criado essa suposição de que o Bolsonaro iria dar um golpe, isso nunca foi uma realidade.









"Criou-se uma ilusão. As pessoas acreditavam que o Bolsonaro estava preparando desde o primeiro dia de seu governo um golpe militar. [...] Só que isso nunca foi cogitado. Bolsonaro várias vezes era o maior apaziguador que tinha. Ele me orientava: 'Flávio não vai nessa linha, a gente quer fazer a coisa certa, eu só quero ter paz para governar. As pessoas do outro lado da praça vão entender que eu não sou ameaça'", disse Flávio Bolsonaro.

Flávio também alegou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, "perseguiu" o presidente. O senador ainda disse que tentou conversar com ministros do STF para que pudessem resolver essa "perseguição" internamente.

"Que aqueles mais experientes pudessem chegar no Alexandre de Moraes e falar: 'Já deu, o que está acontecendo não dá mais. Você ultrapassou todos os limites. Vamos restabelecer a normalidade institucional. Vida que segue. O Bolsonaro não é ameaça para ninguém [...]'. Só que isso não aconteceu. E eu acreditava que podia ser resolvido internamente com eles", concluiu.