Alckmin: 'Quando quero falar com Lula, eu ligo para a Janja'

Ao ser questionado pela jornalista Julia Duailibi sobre a frequência que os dois conversam, Alckmin disse que estão no "mesmo corredor" do hotel e que nesta manhã eles tomaram café juntos.

"Com que frequência no dia ele chama o senhor e vocês tem um tête-à-tête?", questionou a jornalista."Nós estamos no mesmo corredor do hotel. A porta é daqui ali. Hoje cedo tomamos café juntos, cedinho. Quando eu preciso falar, eu sou inteligente, eu ligo para a Janja, aí é rápido", respondeu o vice-presidente eleito.Lula e Alckmin se uniram em uma só chapa para derrotar o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na eleição de 2022. O petista e o vice do PSB receberam 50,9% dos votos válidos no segundo turno (60,3 milhões), contra 49,1% do chefe do Executivo.No passado, Lula e Alckmin foram adversários políticos. No segundo turno da eleição presidencial de 2006, o petista, que buscava o segundo mandato, superou o então candidato do PSDB por 60,83% a 39,17% dos votos válidos.