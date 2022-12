Alckmin sobre protestos bolsonaristas: 'Coisa de menino mimado'

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que os protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente aos quartéis do Exército se assemelham ao comportamento de "meninos mimados".Desde o dia 31 de outubro, bolsonaristas que não aceitam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contestam o resultado das eleições.Em entrevista àGloboNews", Alckmin opinou sobre as manifestações que já se sustentam há mais de um mês. Para o vice-presidente, as condutas são um atentado à democracia e devem ser consideradas como crime."Democracia é o povo. O povo que comanda. Atentar contra a democracia é crime e deve ser tratado dessa forma. Tem que ter paciência, resiliência. Isso é coisa de menino mimado, perde o jogo, pega a bola e leva embora".A jornalista Eliane Cantanhêde completou a referência do vice-presidente eleito dizendo que são "meninos mimados que andam armados". "Então, crime não pode ser tolerado!", frisou Alckmin.