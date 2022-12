Deputado bolsonarista Zé Trovão admite passado com drogas: 'Cometi falhas'

Zé Trovão foi eleito deputado federal por Santa Catarina com mais de 70 mil votos (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

O deputado federal eleito Zé Trovão (PL-SC) esclareceu nas redes sociais a foto na qual aparece em frente a uma foto com um pó branco que seria supostamente cocaína. O aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que é ele na imagem, mas diz não se orgulhar do seu "passado".No vídeo publicado no Instagram, Zé Trovão admite já ter sido usuário de drogas. De acordo com ele, a foto de 2017 ou 2018 faz parte de um período difícil na vida."Eu já cometi erros. Já cometi falhas. Já segui caminhos aos quais eu não deveria ter seguido. Hoje, eu posso me orgulhar, de olhar para essa foto e dizer: 'Um dia eu estava destruindo com a minha própria vida, mas eu venci. Venci esse vício, venci essa fase (...). Essa foto não representa o homem que eu sou hoje".