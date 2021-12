Moraes manda Zé Trovão para prisão domiciliar, mas proíbe redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar ao caminhoneiro Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao caminhoneiro Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. A determinação desta sexta-feira (17/12) atendeu a um pedido da defesa do bolsonarista. O investigado deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais, além de não poder se comunicar com os outros investigados pelos atos antidemocráticos.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF votou para manter a prisão de Zé Trovão. Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, a defesa "não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada", e por isso, o "recurso não deve ser provido".





Zé Trovão está preso desde o fim de outubro, após uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, por incitar violência e atos antidemocráticos nas manifestações do feriado do Dia da Independência.





Fuga

Zé Trovão é um dos principais personagens envolvidos na incitação de atos antidemocráticos de 7 de Setembro. Ainda não se sabe como e com quais recursos o bolsonarista escapou das buscas da Polícia Federal - é possível que ele já estivesse fora do país no dia das manifestações.