Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como, retornou ao Brasil e, nesta terça-feira (26/10), em Joinville (SC). Ele foi alvo de umado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de, decretada no início de setembro, por incitar violência enas manifestações de 7 de setembro. Trovão estava foragido há dois meses.

O bolsonarista teria viajado do México para o Peru na semana passada com o objetivo de retornar para o Brasil. De lá, ele teria chegado ao Brasil no último final de semana, onde ficou escondido alguns dias com sua família, até se entregar hoje.