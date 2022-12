Meirelles sobre Haddad na Fazenda: 'Tenho plena confiança'

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda (foto: DANIEL RAMALHO/AFP)

Henrique Meirelles parabenizou Fernando Haddad (PT) pela nomeação como ministro da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o executivo da área financeira, o ex-prefeito de São Paulo terá condições de encarar as dificuldades de gerir os riscos fiscais no país a partir de 1º de janeiro de 2023. A mensagem foi compartilhada no Twitter."Desejo todo sucesso ao novo ministro da Fazenda, @Haddad_Fernando, anunciado há pouco pelo presidente eleito @lulaoficial. O desafio do cargo é sempre grande, mas, em 2023, Haddad enfrentará uma situação especialmente difícil, diante dos riscos fiscais", disse Meirelles."A saída existe e reside no equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social. Tenho plena confiança que, formando um equipe experiente, o novo ministro terá as condições para cumprir a sua missão", complementou.Engenheiro civil de formação, Meirelles, de 77 anos, fez carreira como executivo do BankBoston durante quase 30 anos, cujos ativos no Brasil foram vendidos ao Banco Itaú em 2006.O administrador financeiro foi presidente do Banco Central do Brasil durante os dois primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2010, e também ocupou o cargo de ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer (MDB), entre maio de 2016 e abril de 2018.De janeiro de 2019 a abril de 2022, Henrique Meirelles atuou como secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.