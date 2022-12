Mineiros ficam de fora dos primeiros ministérios do governo Lula

Entre os mineiros “ministeriáveis”, está o senador Alexandre Silveira (PSD), cotado para a Infraestrutura. Além dele, entram na lista dos prováveis integrantes do primeiro escalão do futuro governo o ex-deputado e ex-ministro Luiz Dulci e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT).

Na semana passada, também começou a ser especulado o nome do empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, diretor do Coteminas e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).