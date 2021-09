Zé Trovão pede apoio de Bolsonaro: 'Estão atacando nosso povo em Brasília'

Caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (foto: Redes sociais/Reprodução) O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8/9) pedindo 'pelo amor de Deus' apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos bloqueios dos caminhoneiros em rodovias de 15 estados. O bolsonarista está há quase uma semana foragido de mandado de prisão determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





“Nós vamos trancar todo o Brasil porque estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de deus presidente, não deixa seu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito porque o senhor tem o povo do seu lado. Eu estou do lado do senhor e o povo está do lado do senhor”, continuou.





O ministro do STF Alexandre de Moraes, decretou a prisão de Zé Trovão na última sexta-feira (3/9). Ele é acusado de incitar atos antidemocráticos contra o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Além disso, o caminhoneiro também está proibido por ordem judicial, desde 20 de agosto, de se aproximar a uma distância de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, em Brasília.





Mesmo foragido da Polícia Federal, o bolsonarista usa as redes sociais para incentivar o bloqueio das estradas pelos caminhoneiros, que começou nos atos de 7 de setembro, convocado por Bolsonaro. Segundo o Ministério da Infraestrutura, ao todo, já foram "debeladas" 117 ocorrências com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias.









"Fala para os caminhoneiros aí, que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação e prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres. Então, dá um toque no caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui e agora. Mas não é fácil negociar e conversar por aqui com autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita, em meu nome, dá um abraço em todos os caminhoneiros. Valeu”, diz Jair Bolsonaro na gravação.





Em outro vídeo para Bolsonaro, Zé Trovão questiona a veracidade do áudio e pede que o chefe do Executivo converse diretamente com os caminhoneiros sobre o fim da manifestação. “Se o senhor quer realmente isso, peça diretamente para nós. Nós estamos aqui, sempre apoiamos o senhor. Veja bem tudo o que está acontecendo. A gente precisa resolver tudo isso. Precisamos de uma resposta do senhor. Se é para abrir, faça um vídeo, fale data e hora e nos peça, daí a gente vai atender o senhor”, declarou.