Cláudio Castro sobre Bolsonaro: 'Continuo apoiando. Nosso líder'

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu, no último domingo (6/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).Ao falar sobre Bolsonaro, Castro relembrou seu apoio durante as eleições. O governador foi reeleito no Rio de Janeiro com o apoio do ex-chefe do Executivo federal e a fala acabou surgindo como um aceno ao bolsonarismo."Eu apoiei e continuo apoiando o presidente Bolsonaro. Ele é nosso líder político”, afirmou para jornalistas.Durante coletiva no Lide Brazil Conference, Castro ainda criticou a judicialização da política. Para ele, "deve acabar a punição de ex-presidentes".“A política tem que ficar no campo da política. Quando a política vai pro campo do judiciário, é um perigo até para a democracia”, afirmou.Claúdio Castro foi um dos governadores da base bolsonarista que reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, o governador chegou a dizer que iria "trabalhar com Lula" para melhorar o Rio e o Brasil.