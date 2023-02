Zema e Cleitinho são cobrados nas redes sociais após desafio da prancha

“É para isso que pagamos seus salários”, escreveu uma internauta nas redes sociais do jornal Estado de Minas. “Realmente é tudo que precisamos”, disse outra.

Além das críticas, os mineiros também cobraram ambos os políticos. Nos comentários do vídeo, alguns pediram o piso da educação, obras nas rodovias e também o investimento na área da Saúde.

“Viraram blogueiros? Que lindo”, escreveu um leitor do EM. “Estado bem representado por esses dois jacus”, escreveu outro.

“Geralmente eu corro 5km, dia sim, dia não. Três vezes por semana”, contou o governador. Cleitinho desafiou Zema: “Tenho que fazer um desafio porque estou correndo 14km todos os dias. Eu sou bom.”

“É, 14km eu nunca corri na minha vida. O Cleitinho está me surpreendendo aqui, você está pronto para disputar uma maratona”, elogiou Zema. “Você está com um corpo de maratona, você tem o corpo melhor que o meu”, reforçou Cleitinho. O governador, então, desafiou ele: “Eu quero disputar com ele a prancha”.





No fim, Zema se saiu melhor e conseguiu sustentar a posição da prancha por mais tempo que o senador. Ele ainda brincou que conseguia ficar até com um braço.