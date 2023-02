Anielle sobre ataques: ideologia não pode ser maior que direitos humanos

A ministra da igualdade social, Anielle Franco, avaliou como "extremamente desafiador” ser chefe de pasta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por enfrentar uma oposição extremista.

Anielle participou do EM entrevista e, ao ser questionada sobre os ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes, avaliou que a oposição precisa ser responsabilizada pelos ataques.

Anielle é irmã da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018, no centro do Rio de Janeiro, um crime que segue sem solução. Após o episódio, ela, que é jornalista de formação, criou o Instituto Marielle Franco. Com larga experiência e trajetória como ativista das questões de raça e gênero no Brasil e os desdobramentos desses termos na violência política do país, a ministra assume o compromisso de, de fato, incluir e lutar pela população preta na pauta do governo federal.

“Aquilo ali foi de um extremismo enorme. A gente não pode, em hipótese alguma, pensar que ideologia política tem que ser maior do que valores humanos. Eu repito essa frase literalmente desde 2018, quando mataram a minha irmã e cuspiram na minha cara com a minha filha de 2 anos no colo”, disse a ministra.