Assessoras de Anielle provocaram são-paulinos na final da Copa do Brasil

440

Assessora da ministra Anielle Franco postou em suas redes sociais provocações à torcida do São Paulo durante final da Copa do Brasil; ela estava no local para acompanhar a agenda que trata do combate ao racismo no futebol (foto: Reprodução/Redes Sociais) Assessoras da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, debocharam da CBF, provocaram e xingaram a torcida do São Paulo e ironizaram a derrota do Flamengo na final da Copa do Brasil desse domingo (24/9). Elas, que são flamenguistas, foram ao jogo em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).





As postagens foram feitas em suas redes sociais, divulgadas pelo "Estadão", e mostram as mulheres abrindo uma camisa do Rubro-Negro em meio a torcedores são-paulinos. A chefe da assessoria-especial, Marcelle Decothé, disse que a torcida adversária é "branca, que não canta, descendente de europeu safade...pior tudo de pauliste".









Funcionários da pasta já haviam alertado sobre a necessidade de manter a formalidade em agendas relacionadas as atividadades do governo, de acordo com apuração do "Estadão".





"O Ministério da Igualdade Racial declara que recebeu a informação a respeito da postagem das servidoras em perfil privado de rede social e que, ainda que as postagens tenham sido feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e de tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apuração da conduta das servidoras", apontou o ministério em nota.

Leia também: Ministra Anielle Franco lança encontros de combate ao racismo religioso

Anielle, que é flamenguista, firmou um protocolo para colocar em prática ações de combate ao racismo no futebol. Os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e André Fufuca, do Esporte, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, também participaram da ação.





Entre as ações de combate ao racismo previstas no documento estão formação sobre o tema com árbitros, atletas e familiares.