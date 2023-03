Anielle Franco busca adesão de municípios ao sistema para igualdade racial

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, exortou a adesão de prefeitos ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial durante a programação da Marcha de Prefeitos, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Ela apresentou a medida na última terça-feira (28/3) e hoje segue no corpo a corpo para que municípios contribuam com a institucionalização do combate ao racismo nos municípios.

“Em 2010, com a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial, foi criado o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). Esse sistema tem o propósito de organizar e articular a implementação de políticas e serviços prestados pelo Poder Executivo Federal, visando superar as desigualdades raciais existentes no Brasil”, disse a ministra.