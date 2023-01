Tebet sobre equipe do ministério do Planejamento: 'Falta igualdade racial'

Tebet também está conversando com outras pastas para discutir o assunto da diversidade social (foto: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), disse que está trabalhando para compor a pasta com igualdade racial. Em sua cerimônia de posse, Tebet havia prometido trazer mais diversidade ao ministério. A declaração foi dada nessa quarta-feira (11/1), quando a ministra anunciou os primeiros secretários do ministério. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), disse que está trabalhando para compor a pasta com igualdade racial. Em sua cerimônia de posse, Tebet havia prometido trazer mais diversidade ao ministério. A declaração foi dada nessa quarta-feira (11/1), quando a ministra anunciou os primeiros secretários do ministério.





"A igualdade de gênero se faz presente, agora falta a igualdade racial", afirmou Tebet. Ontem, nenhum dos nomes anunciados era uma mulher ou homem negro.





De acordo com a ministra, ela tem em mente oito nomes, dentre homens e mulheres, para compor a pasta. No entanto, Tebet já adiantou que a economista e diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI), Vilma Pinto, uma das mulheres negras cogitadas pela ministra, não poderá compor a pasta por estar à frente da instituição veiculada ao Senado.





A ministra gostaria que Vilma fosse secretária-executiva-adjunta.









Assim como havia adiantado a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco , Tebet disse estar conversando com as outras pastas para ampliar a diversidade do ministério. Na ocasão, Anielle entregou uma lista de especialistas pretas e pardas a partir do banco de perfis do projeto 'Elas no Orçamento'.





"Nós estamos conversando com homens e mulheres pretos, pardos, enfim, para que a gente possa ter o Brasil aqui dentro do Ministério do Planejamento, em cargos de adjunto, diretorias. Esse é o nosso objetivo, para que a gente possa mostrar que competência cabe em qualquer lugar e essa a grande mensagem que a gente tem", destacou Tebet.





A ministra ainda ressaltou que os secretários e diretores pretos e pardos "vão vir primeiro pela sua capacidade pessoal e experiência profissional".





Veja os nomes anunciado até o momento:



Gustavo Guimarães: secretário-executivo





Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Juiz de Fora (MG) e mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Já foi secretário-adjunto da Fazenda.





Paulo Bijos: Secretaria de Orçamento Federal





Consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados. Na nova função, será responsável por coordenar e supervisionar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a proposta de orçamento anual (LOA).





Leany Lemos: Secretaria de Planejamento





Mestre em Ciência Política e doutora em Estudos Comparados sobre as Américas pela Universidade de Brasília (UnB). Foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal de 2015 a 2018 e, também, do Estado do Rio Grande do Sul, de janeiro de 2019 a junho de 2020.





Renata Amaral: Secretaria de Assuntos Internacionais





Doutora em Direito, formada na área de Comércio Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e também pela Universidade de Maastricht, Holanda. Renata possui histórico na OMC (Organização Mundial de Comércio) em negociações comerciais bilaterais e acesso a mercados de políticas comerciais domésticas.





Sérgio Firpo: Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas





Economista pela UNICAMP, com mestrado em Economia pela PUC-Rio e Ph.D. em Economia pela Universidade da Califórnia em Berkeley. É pesquisador do CNPq e também fundador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção Social.