Ministra Anielle Franco recita poema de Conceição Evaristo em posse

Anielle Franco assumiu, nesta quarta-feira (11/1), o ministério da Igualdade Racial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, ela recitou o poema “Vozes-mulheres”, de Conceição Evaristo.





Confira o poema:





"A voz de minha bisavó ecoou

criança

nos porões do navio.





Ecoou lamentos

de uma infância perdida.





ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.





A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado

rumo à favela





A minha voz ainda

ecoa versos perplexos

com rimas de sangue

e fome.





A voz de minha filha

recolhe todas as nossas vozes

recolhe em si

as vozes mudas caladas

engasgadas nas gargantas.





A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.





O ontem – o hoje – o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância,

o eco da vida-liberdade."

Anielle Franco assumiu, nesta quarta-feira (11/1), o ministério da Igualdade Racial (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Repleta de simbolismos, o evento foi marcado pela sonoridade da cultura de matriz africana, do samba e da música indígena. O Hino Nacional foi executado na língua indígena Tikuna e o ato foi apontado como uma demonstração da força e coesão do governo após os atos terroristas do último domingo (8/1).

O discurso da ministra foi de resistência, diversidade e conciliação. Ela reforçou a importância de políticas públicas direcionadas às minorias no Brasil, e a necessidade de se trabalhar a transversalidade com outras áreas do governo.

"As mulheres negras e indígenas do Brasil vão tomar posse com a gente, porque esse governo é nosso, porque o país também é!", escreveu Anielle, que é irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. A parlamentar se notabilizou pela defesa dos direitos de pessoas negras, LGBTQIA, indígenas e moradores de favelas.