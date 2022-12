Questionado sobre diversidade racial, Lula aponta para Dino:'ele é branco'?

Lula afirmou que em Censo, Flávio Dino teria que se autodeclarar como 'pardo' (foto: Youtube/Reprodução)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou os cinco primeiros nomes dos ministros do seu governo, nesta sexta-feira (09/12). No entanto, ente os anunciados não foram indicados nomes de mulheres e negros.

Ao ser questionado sobre diversidade no governo, Lula apontou para Flávio Dino: "Você acha que ele é branco?" e completou: "não entendo que esse cara é branco, no mínimo dizer que era pardo". Dino será o futuro ministro da Justiça.

Lula afirmou que o governo terá a "cara" do "conjunto da sociedade brasileira". "Vai ter mulher, homem, negro, índios" Disse ainda que vai montar "governo com a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude."

Ao anunciar os nomes, Lula se antecipou e justificou a falta de diversidade neste primeiro anúncio, afirmando que haverá "muito mais mulheres do que homens" no governo. O presidente indicou que até 22 de dezembro anunciará todos os nomes. "Vamos mostrar área por área para que saiba como está o Brasil no dia 21 a 22 de dezembro".

O presidente eleito afirmou que escolheu os nomes tendo como base a qualificação para exercer as funções. Ele disse que foram convidados "companheiros aptos, pessoas da mais extraodinária qualidade para exercer função delegada".

O presidente ainda disse que o governo "não tem o direito de errar". "Nós não temos o direito de frustrar a expecrtativa de grande parcela da população brasileira que estava precisando respirar ar puro", concluiu.