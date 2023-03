Lula anuncia nesta terça-feira pacote de medidas pela igualdade racial

O dia 21 de março reúne marcos de várias lutas pela igualdade racial no Brasil e no mundo — Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Hoje também se comemoram os 20 anos das políticas de igualdade racial no Brasil, desde a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Seppir, em 2003, até a construção do atual Ministério da Igualdade Racial.Aproveitando a data, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, na tarde desta terça-feira, um pacote com sete medidas que fortalecem a luta contra o racismo no Brasil. As ações serão lançadas em evento no Palácio do Planalto.