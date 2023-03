Ilustradora do BBB 23 pede desculpas por post com racismo

A publicação gerou revolta nas redes sociais. Após ser bastante criticada, Rafaella admitiu ter errado e pediu desculpas pelo post (foto: Reprodução Redes Sociais )

o post da rafaella tuma na rede do lado%u2026 alguém precisa avisar pic.twitter.com/nDGoCWPFUY %u2014 Alexandre (@Iexandre) March 19, 2023

A publicação gerou revolta nas redes sociais. Após ser bastante criticada, Rafaella admitiu ter errado e pediu desculpas pelo post.





"Gente, sinceramente, acho que não tem muito o que fazer. Você tem que assumir seus erros, ver que eles foram grotescos e tentar pedir desculpas”, disse a ilustradora em vídeo publicado no Twitter.





Ela disse ter pegado o meme do próprio homem da foto, que é um comediante. Apesar disso, reforçou que não estava fugindo do seu erro e afirmou que suas publicações terão mais filtro daqui para frente.

Rafaella Tuma, ilustradora do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais para pedir desculpas depois de ter publicado um ‘meme’ com teor racista no Instagram.