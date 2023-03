Importunação sexual no BBB: polícia abre inquérito contra Guimê e Sapato

O cantor Mc Guimê e o lutador Antônio Carlos, o Cara de Sapato (foto: Globo/Divulgação) A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito, na noite desta quinta-feira (16/3)), para investigar se o cantor Mc Guimê e o lutador Antônio Carlos, o Cara de Sapato, cometeram crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

A investigação ocorre após cenas da última festa do Big Brother Brasil 23 viralizarem nas redes sociais. Em uma das imagens, Mc Guimê aparece apalpando as nádegas da mexicana, e em outra, ele tenta tocar nos seios dela.

Já Cara de Sapato tentou beijar Dania Mendez, e mesmo após a negativa da mexicana, ele “rouba” um selinho dela.

O episódio foi um dos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira. Pelo Twitter, diversos telespectadores do reality pediram a expulsão dos dois participantes. No entanto, até a publicação desta reportagem, a Rede Globo não havia penalizado Mc Guimê e Cara de Sapato. Há expectativa de que o assunto seja abordado na edição desta quinta-feira do programa, que é exibido a partir das 22h25.

Dania Mendez é intercambista de reality do México

Dania Mendez é participante do programa La casa de los famosos, do México, que fez uma espécie de crossover com o BBB23, onde uma participante do reality mexicano veio para o Brasil, e um do programa brasileiro foi para o México. Dania entrou na casa na quarta-feira (15/3).

Lexa se pronuncia sobre a atitude do marido

Enquanto isso, do lado de fora da casa, Lexa, esposa de Guimê, assistia toda a cena. Ainda durante a madrugada, a cantora falou sobre as atitudes do marido.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer", escreveu.

Em seguida, a cantora afirmou que não estava bem e que se afastaria da rede social. "Eu não estou bem. Preciso de um tempo para mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", anunciou.

Já na manhã desta quinta-feira, Lexa foi ao Instagram para um novo pronunciamento sobre o caso, em que se disse "triste, assustada e decepcionada", além de estar "no fundo do poço".