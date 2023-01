BBB23: 'Minha russa, tenho orgulho de você", disse pai em apoio a Bruna

O pai de Bruna Giphrao, Paulo Giphrao, demonstrou apoio à filha em story do Instagram: "EU TE AMO!! Minha russa, eu tenho muito orgulho de vc!!! Tô com vc aonde for!!!", escreveu Paulo Griphao. A jovem vive um relacionamento abusivo no reality com Gabriel, brother que veio da Casa de Vidro.



A equipe de Bruna postou uma nota oficial em apoio à atriz e expondo cenas onde Gabriel teria sido abusivo e desrespeitoso com a colega. “Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras, desrespeitosas e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida”, afirma a nota.



Emilly Araújo, que viveu um relacionamento abusivo com Marcos Harter no BBB17, parabenizou a Globo pela atitude. “Parabéns, Globo, por fazer o que deveria ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais quatro anos de terapia para tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu”, escreveu.





Depois de dar alguns exemplos de falas de outros participantes, Tadeu destacou uma fala de Gabriel, que disse a Bruna que levaria “umas cotoveladas na boca”. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", frisou o apresentador.



Depois do aviso de Tadeu, Bruna e Gabriel conversaram e concordaram que o relacionamento não estava sendo saudável. "Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo", disse Bruna.

Depois do rompimento, Bruna conversou com colegas na parte externa da casa e relatou que tem histórico de relacionamentos violentos e que tem dificuldade em perceber quando uma relação se torna toxica.

bruna contando que já passou por um relacionamento abusivo e que quase morreu porque o "parceiro" era agressivo.

"Eu podia ter morrido na mão de namorado, algumas vezes, de tão agressivo que era. Eu não queria expor isso aqui, mas vivi muito relacionamento abusivo de agressão, de ameaça. Então, tipo assim, para mim entender um gatilho disso… É muito difícil reconhecer quando as coisas estão sendo tóxicas. Eu aceito qualquer coisa", contou a atriz.