Fred Nicácio chama Gil do Vigor de "bicha caricata" ao compará-lo com Bruno Gaga (foto: Reprodução/gshow)

Fred Nicácio voltou a ser assunto nas redes sociais depois de chamar Gil do Vigor de “bicha caricata” e ser rebatido pelo ex-BBB. A fala veio depois da prova do líder, vencida por Bruna Griphao e Larissa nesta quinta-feira (19/01), quando os brothers da xepa se reuniram para falar sobre as estratégias do jogo.