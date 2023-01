BBB23: Fred presenteou cirurgia de retirada de mama ao irmão trans

Gabs inspirou o enxoval neutrode Cris, filho de Fred com a ex-BBB Bianca Andrade (foto: Instagram/Reprodução)

O participante do BBB23 Fred não só apoia como teria presenteado o irmão trans com uma cirurgia de retirada de mamas. O artista Gabs Noah se apresenta como uma pessoa trans não-binária, ou seja, que não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino.

O brother da casa mais famosa do Brasil deu suporte emocional ao processo de transição do irmão desde o início. "Hoje eu faço 30 anos, eu, meu corpo trans que morro de orgulho, todas minhas vivências, todas avisa que já passaram pela minha, todos os meus filhotes e cada canção", escreveu no dia 6 de janeiro.

No perfil do Instagram, Gabs conta com quase 80 mil seguidores. Em uma das postagens, datada de 29 de outubro, ela aparece sem camisa, e é possível ver o resultado da cirurgia. O artista na sequência coloca uma camiseta preta com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele explica a disforia, quando a pessoa apresenta sentimento de angústia ou dificuldades funcionais em relação ao sexo biológico que não corresponde ao seu setimento interno. "Se olhar e não se enxergar. Se olhar e às vezes, chorar. Se olhar e às vezes, só balançar com a cabeça dizendo que não. Se olhar e muitas vezes, querer resolver logo. Se olhar, e infinitas vezes ficar se imaginando. Se olhar, respirar fundo e aceitar o processo", definiu.

Gabs ainda contou como foi a reação da família diante da cirurgia. "Meu pai quase morreu do coração quando contei, mas me apoiou desde o primeiro minuto. Meu irmão está do meu lado sempre! E minha mãe me falou que a cirurgia estava linda e que estava muito feliz por mim."

Fred e Gabs trabalham juntos desde 2021. Gabs contou no perfil que, inclusive, soube que o irmão iria para o BBB antes dele, quando recebeu o convite da produção do programa. A ex-BBB Bianca Andrade também demonstra muito carinho com Gabs nos comentários das fotos. Também há muitas fotos de Gabs com o sobrinho Cris, filho de Fred com Bianca Andrade. Inclusive, o artista inspirou o enxoval neutro do pequeno Cris.

No espaço da rede, ele também apresenta as composições como músico. "Quando acorda olha para o lado. Se veste bonita para ninguém. Chora escondida no banheiro. Pras amigas fingem que está bem. Mas eu vejo", canta no vídeo mais recente. Gabs é casado com Jess Bortoletto.

Gabs Noah ainda brinca com a ida de Fred para o BBB23. Em expectativa, aparecde a imagem com os dizeres "se meu irmão for para o Big Brother Brasil, eu mudo de país. kkkkk. Na sequência, aparece a realidade: ele tocando no teclado a música tema do reality em sinal de aprovação.