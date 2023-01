BBB23: Fred Nicácio fala de sexualidade e beija Gabriel Santana

Fred desabafou sobre período que foi expulso da casa dos pais por ser gay, e acolhido por amigos (foto: Reprodução/Gshow)

Na noite de quarta-feira (18/01), rolou a primeira festa do BBB23 com apresentação de Anitta. Todos os brothers, que estavam atados em dupla, puderam curtir desconectados pela primeira vez. No início da festa, em conversa com Marvvila, Fred Nicácio afirmou que os amigos salvaram sua vida desde a época da faculdade.