Audiodescrição no BBB23 promove inclusão e diversão para os fãs do reality

Na segunda-feira (16/01) teve início o BBB23, o reality mais assistido do Brasil e, como sempre, a entrada dos brothers na casa virou assunto nas redes sociais. Uma mudança chamou atenção dos internautas: este ano os participantes fizeram uma autodescrição no início dos vídeos de apresentação.



Também foram descritas outras características como tatuagens, unhas pintadas e sardas. A mudança foi lida como um passo na direção da inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão e elogiada pelos espectadores.





“Perceberam? Todos os participantes do #bbb2023 estão se descrevendo pra quem tem deficiência visual de uma forma bem natural. Gostei porque sempre tenho curiosidade para saber como são as pessoas!”, escreveu Gustavo Torniero, jornalista, ativista e secretário da juventude da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB). “Existem várias formas de incluir acessibilidade um conteúdo. Esse é um exemplo simples de como fazer isso de forma divertida”, completa.





Perceberam? Todos os participantes do #bbb2023 estão se descrevendo pra quem tem deficiência visual de uma forma bem natural. Gostei porque sempre tenho curiosidade para saber como são as pessoas! — Gustavo (@torniero) January 17, 2023





Entretanto, alguns internautas também apontaram a falta de preparo dos participantes ao fazerem a audiodescrição, uma vez que não houve um padrão e foi usado adjetivos subjetivos como “bonito” e “gostoso”.





