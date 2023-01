Tais Araújo passa bastão de protagonista para Sheron Menezzes

Tais Araujo comemorou protagonismo de Sheron Menezzes em Via na Fé (foto: Montagem/EM)

A atriz Tais Araujo comemorou a estreia de Sheron Menezzes como protagonista da novela "Vai na fé", nesta segunda-feira (16/01). "Me sinto orgulhosa, feliz e muito emocionada de estar passando esse bastão para ela. De ter a Sheron na tela da minha TV como protagoniata", escreveu.

Tais ainda fez uma análise sobre a representatividade na televisão brasileira e apontou avanços. "Isso é o primeiro sinal, mas um sinal muito forte de que as coisas estão mudando nesse país", avaliou.

A representatividade de negros na TV brasileira sempre foi aquém do percentual na população brasileira. Além da quantidade, também havia uma crítica em relação a papéis estereotipados, como demonstrado no documentário "A negação do Brasil" (2000), dirigido por Joel Zito Araújo.

Tais ainda destacou o protagonismo de um par romântico formado por negros. "E não é só ela, o Samuel de Assis também vem protagonizando, então é uma umulher e um homem negro protagonizando a novela, além de um um elenco diverso, isso tem um valor gigantesco e precisa ser celebrado".

Protagonismo

Tais Araujo foi a primeira protagonista negra da história da TV brasileira em Xica da Silva. Também foi a primeira protagonista negra de uma novela da Globo, em A Cor do Pecado. Ela destacou a importância de Sheron protagonizar pela primeira vez uma novela da Globo.

"É importante dizer que a Sheron já fez grandes papéis, personagens muito importantes e tem uma carreira muito longeva, mas quando a pessoa está no protagonismo isso tem que ser evidenciado. Brasil, a Sheron é a protagonista da novela."

A personagem

Depois de 21 anos na Globo, Sheron Menezzes fará a primeira protagonista: Sol, de "Vai na Fé", é uma mulher como muitas brasileiras. Na juventude, ela frequentava bailes funks e era conhecida como princesa do baile. Moradora do Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, trabalha vendendo quentinhas no centro da cidade. Sol tem duas filhas, uma estudante universitária, a Jenifer (Bella Campos) e uma pré-adolescente, Duda (Manu Estevão)