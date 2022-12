Entenda o que é assexualidade, vivida por personagens na novela Travessia

Caíque (Thiago Fragoso) é um personagem assexual e vive um relacionamento com Leonor (Vanessa Giácomo) em Travessia (foto: Globo/Divulgação)



Caíque, personagem de Thiago Fragoso na novela Travessia, tem chamado atenção dos telespectadores. Ele namora a personagem Leonor (Vanessa Giácomo), e apesar de gostar muito dela, ele vive fugindo das investidas sexuais da namorada. No Twitter, muitos internautas tentam descobrir o segredo do rapaz, levantando hipóteses se ele seria gay, impotente ou carrega algum trauma.



Caíque, personagem de Thiago Fragoso na novela Travessia, tem chamado atenção dos telespectadores. Ele namora a personagem Leonor (Vanessa Giácomo), e apesar de gostar muito dela, ele vive fugindo das investidas sexuais da namorada. No Twitter, muitos internautas tentam descobrir o segredo do rapaz, levantando hipóteses se ele seria gay, impotente ou carrega algum trauma.

Os dois personagens apresentam aspectos distintos da assexualidade e ajudam a mostrar a diversidade mesmo dentro de uma mesma orientação sexual. João Pedro Vaz da Trindade Andrade, estudante de psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do projeto Somos e pesquisador sobre gênero e sexualidade, afirma que é muito importante essa representatividade, tanto na novela como em outras obras, para nomear um sentimento que muitas pessoas até então tinham como ilegítimo.





“As pessoas têm sentimentos, que acabam sendo reprimidos por uma falta de diálogo sobre aquilo, e quando elas veem na mídia que aquilo existe, que outras pessoas vivenciam as mesmas coisas, acaba sendo muito positivo. É como se encontrassem uma resposta para uma pergunta que nunca foi formulada”, afirma João.





Confira as reações:



Já pensei que o Caíque fosse gay, hermafrodita, assexual... kkkkkk mds qual o segredo desse homem? #travessia %u2014 Dantas Miih (@mdsstb) December 11, 2022

Eis a questão, Caique é assexual, um homem trans ou são traumas do passado? #Travessia %u2014 . (@gvbsm) December 11, 2022

Sei como o Caíque tá se sentindo, passei mais de 2 anos com uma pessoa sem contar q era assexual #travessia %u2014 Isis (@isisbatista777) December 11, 2022

Vou defender o Caíque até o fim! Não é justo o sofrimento da Leonor, fico mal por ela. Mas ele TAMBÉM tá sofrendo! Acham que é simples ele contar que é assexual, não deu pra sacar que ele tem dificuldade de falar sobre isso? Nem o amigo de infância dele sabe caramba! #Travessia %u2014 Leletch %uD83E%uDD13%uD83D%uDC99%u2600%uFE0F (@UniversoFragoso) December 13, 2022

O que é assexualidade?

O termo assexual se refere a uma das muitas formas de manifestação da sexualidade humana e se caracteriza pela pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas, sendo ainda um conceito em construção.





Dentro do termo assexual, ainda é possível observar subdivisões. Segundo a AVEN (Asexuality Visibility and Education Network) a divisão básica se dá na forma da assexualidade arromântica, que não sente atração romântica ou interesse em relacionamentos, como é o caso do personagem Rudá, e romântica, aqueles que se apaixonam e querem viver relacionamentos, como Caíque em Travessia.





Os assexuais românticos se dividiriam, ainda, em heterorromânticos, que sentem vontade de se relacionar romanticamente com pessoas do gênero oposto; homorromânticos, que querem se relacionar com pessoas do mesmo gênero; e birromânticos, com ambas as identidades de gênero.









Existem ainda os demissexuais, que são aqueles que só sentem atração sexual e conseguem ter relações com pessoas com quem compartilham um profundo laço afetivo, como é o caso da cantora Iz a e da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank

“Para as pessoas assexuais acaba sendo uma divisão muito extrema de o que é sexualidade e o que é afetividade, o que é sexo e o que é amor, de modo que existem algumas pessoas assexuais que querem estar nesse enquadre de relacionamento, namorar casar e ter filhos, e tem outras para as quais isso não é nem um pouco interessante”, explica João.





Para os assexuais que querem viver um relacionamento, por meio do diálogo, cada casal entra em um consenso de como será a dinâmica do relacionamento.